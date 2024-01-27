Индонезия внесла Галкина в «черный список»

Галкину запретили въезд на Бали

Российскому комику и телеведущему Максиму Галкину (внесен Минюстом в реестр иноагентов) отказали во въезде в Индонезию. Об этом рассказала журналистка Анна Монгайт (признана иноагентом в РФ) в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что у артиста был запланирован концерт на Бали, однако в страну его не пустили, несмотря на наличие гастрольной визы и отсутствие проблем с документами. По словам Монгайт, паспорт шоумена оказался в «черном списке», поэтому ему запретили въезд без объяснения причин.

Сейчас Галкин находится в аэропорту Денпасара, где ждет вылета в Вену, уточнила журналистка.

Ранее стало известно об отмене двух концертов юмориста в Таиланде. Выступления Галкина должны были состояться в городе Паттайя и на острове Пхукет, однако были отменены организаторами.

26 января российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) сообщил, что Дубай закрыл ему въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).