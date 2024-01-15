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10:49, 15 января 2024Интернет и СМИ

В популярной у россиян стране отменили концерты Галкина

Два концерта юмориста Максима Галкина отменили в Таиланде
СюжетСанкции против России:

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В Таиланде отменили два концерта российского юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). Об этом сообщает ТАСС.

Источник информагентства в стране заявил, что Галкин должен был выступать в городе Паттайя в гостинице Royal Cliff 24 января, а также на острове Пхукет в отеле Royal Phuket City Hotel на следующий день, 25 января. Сообщается, что цены на выступления юмориста в Таиланде, популярном у россиян, составляли от 8,5 тысячи до 16 тысяч рублей, но были сняты с продажи организаторами.

«В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены», — заявил собеседник ТАСС.

13 января стало известно, что Галкина и украинского артиста Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, оштрафовали в Дубае за политические высказывания на своих выступлениях. Галкин получил штраф в 100 тысяч дирхам (примерно 2,4 миллиона рублей) за негативные суждения о россиянах. Данилко же столкнулся с санкциями из-за направленного против России суждения, произнесенного им на корпоративе в 2022 году. Артиста оштрафовали, а также запретили ему въезд в ОАЭ.

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