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23:07, 26 января 2024Культура

Моргенштерна выгнали из ОАЭ

Рэпер Моргенштерн заявил, что Дубай закрыл ему въезд в ОАЭ без объяснения причин

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что Дубай закрыл ему въезд в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом он рассказал в своем YouTube-канале.

По словам музыканта, ранее он посещал ОАЭ как турист. «Когда мне надо было продлить визу, мне отказали, — рассказал он. — Мне просто закрыли въезд в страну». Рэпер уточнил, что власти не предоставили ему никаких объяснений.

Покинувший Россию Моргенштерн предположил, что причиной этого стало интервью Ксении Собчак, в котором он подверг критике миграционную политику ОАЭ и рассказал о путях обхода ограничений.

В середине ноября стало известно, что правительство ОАЭ запретило концерты рэп-исполнителя на территории страны. Также он признался, что скучает по России и хочет вернуться в страну.

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      Марина Совина
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