Моргенштерн признался в желании вернуться в Россию

Моргенштерн признался, что скучает по России и хочет вернуться

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) признался в том, что скучает по России и хочет вернуться в страну. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, доступном на YouTube.

«Дом — это не квартира, это продавщица в магазине, которая орет на тебя. Это банька, дача, концерты, в конце концов, в родных городах. Вот эти родненькие лица, вот почему я скучаю. Я хочу иметь возможность приезжать домой», — рассказал музыкант.

На вопрос Собчак о том, почему же он не может приехать в Россию, артист привел в пример блогера Даню Милохина, который сразу после возвращения на родину улетел из-за призывов отправить его на службу.

Моргенштерн отметил, что боится возвращаться на родину, так как не знает, как в России относятся к нему, и не понимает, что с ним может случиться в стране, потому что ранее на него обратили внимание «люди очень высоких чинов» из-за его высказываний по поводу празднования Дня Победы в стране.

«Я точно знаю, что на мне стоят флажки на въезд и выезд из страны и это началось довольно давно. Всегда, когда я выезжал из России, я ждал по полчаса. То же самое было, когда я возвращался. Где-то пограничник оказался моим фанатом, и я спросил у него о причинах моих постоянных задержек. Он сказал: "На тебе стоит флажочек, мы должны отзвониться и получить добро на твой выезд или заезд". Я тогда уже начал под себя подкакивать», — поделился музыкант, подчеркнув, что его перемещение жестко контролировалось.

Ранее на Моргенштерна завели новое дело.