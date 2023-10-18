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14:19, 18 октября 2023Культура

На Моргенштерна завели новое дело

На рэпера Моргенштерна завели дело о нарушении порядка деятельности иноагента

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Савеловский суд Москвы поступил новый административный протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) о нарушении порядка деятельности иноагента. Соответствующая информация появилась на портале судов столицы.

Из данных, опубликованных на сайте, следует, что на артиста завели дело по части 2 статьи 19.34 («Непредставление сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах») КоАП РФ. Отмечается, что суд зарегистрировал дело 18 октября.

Сам Моргенштерн еще не прокомментировал новость о возбуждении административного дела.

Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак пообещала размазать Моргенштерна на повторном интервью с ним. В конце сентября она согласилась провести еще одно интервью с хип-хоп-исполнителем.

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    Сергей Равин
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