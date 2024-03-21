Московский городской суд оставил без изменений приговор Моргенштерну

Рэп-исполнитель Моргенштерн заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей

Начало событий в новости Суд признал законным штраф за нарушение закона об иноагентах Моргенштерну

Московский городской суд оставил без изменений приговор Савеловского районного суда в отношении рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, суд отклонил жалобу по делу об административном правонарушении в отношении рэп-исполнителя, по которому предыдущая инстанция назначила штраф в размере 40 тысяч рублей.

13 февраля суд признал назначенный штраф законным.

Протокол о нарушении порядка деятельности иноагента в отношении Моргенштерна поступил в Савеловский суд Москвы в октябре 2023 года. Тогда защита рэпера сообщила, что документ составлен неправильно, поэтому адвокат музыканта собирается обжаловать это решение суда.