Суд признал законным штраф за нарушение закона об иноагентах Моргенштерну

Суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей рэперу Моргенштерну

Суд признал законным штраф, назначенный российскому рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.ру».

Юрист отметил, что его подопечный заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.

«Увы, суд признал штраф законным. Несмотря на то, что мы с этим не согласны, — штраф, разумеется, будет оплачен», — заявил Жорин.

В октябре прошлого года в Савеловский суд Москвы поступил новый административный протокол в отношении рэпера о нарушении порядка деятельности иноагента. Тогда Жорин сообщил, что протокол был составлен неправильно, а также добавил, что собирается обжаловать решение суда.

Ранее стало известно, что Моргенштерн поднял цену за свои концерты после запрета на въезд в Объединенные Арабские Эмираты.