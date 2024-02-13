Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:31, 13 февраля 2024Культура

Суд признал законным штраф за нарушение закона об иноагентах Моргенштерну

Суд признал законным штраф в размере 40 тысяч рублей рэперу Моргенштерну

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Суд признал законным штраф, назначенный российскому рэп-исполнителю Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иноагента. Об этом сообщил адвокат музыканта Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.ру».

Юрист отметил, что его подопечный заплатит штраф в размере 40 тысяч рублей.

«Увы, суд признал штраф законным. Несмотря на то, что мы с этим не согласны, — штраф, разумеется, будет оплачен», — заявил Жорин.

В октябре прошлого года в Савеловский суд Москвы поступил новый административный протокол в отношении рэпера о нарушении порядка деятельности иноагента. Тогда Жорин сообщил, что протокол был составлен неправильно, а также добавил, что собирается обжаловать решение суда.

Ранее стало известно, что Моргенштерн поднял цену за свои концерты после запрета на въезд в Объединенные Арабские Эмираты.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      Призывавшего к расправе над россиянами украинского ведущего объявили в розыск

      Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

      «Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

      Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза

      Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

      Путин поручил изменить стоимость проезда по российской мегатрассе

      Король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения от рака

      Медведчук рассказал о своем обмене на иностранных наемников

      Звезда «Кадетства» получил серьезные травмы в результате падения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше