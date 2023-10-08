Собчак пообещала размазать Моргенштерна

Ксения Собчак пообещала размазать рэпера Моргенштерна на интервью

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак пообещала размазать рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на повторном интервью с ним. Видео с таким заявлением знаменитость опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я так тебя размажу, что ты захочешь пернуть Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно», — заявила Собчак.

В конце сентября журналистка согласилась провести еще одно интервью с исполнителем. Моргенштерн ранее выставил три условия, чтобы встреча состоялась.

Во-первых, интервью он готов давать только в Дубае. Во-вторых, Собчак не должна использовать микронаушник с подсказками от команды. В-третьих, рекламную интеграцию должен сделать он сам.