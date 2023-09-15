Моргенштерн назвал условия для интервью у Собчак

Моргенштерн назвал рекламную интеграцию одним из условий интервью у Собчак

Российский хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал условия, при которых он даст интервью телеведущей Ксении Собчак. Об этом он сообщил в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Артист записал Собчак видеообращение: «Уважаемая Ксения Анатольевна, теперь почаще буду к вам обращаться, вы вон хоть краситься начали, чтобы мне ответы записывать. Кстати, признаюсь, выглядите недурно». Музыкант заявил, что может поговорить с интервьюером при трех условиях.

Во-первых, интервью он готов давать только в Дубае и не собирается прилетать в Москву, так как ранее его друг тиктокер Даня Милохин вернулся в Россию и сразу же улетел из страны из-за призывов отправить его на службу в армию. Во-вторых, рэпер заявил, что во время интервью Собчак не должна использовать наушник и по нему получать подсказки от своей команды.

«В-третьих, самая главная причина, по которой я готов пожертвовать собой и снова отдать себя на растерзание вам — рекламная интеграция. Она в нашем интервью за мной», — резюмировал исполнитель.

В сентябре Моргенштерн заявил, что готов дать Собчак повторное интервью после того, как журналистка критически высказалась о его клипе на трек «Черный русский». Рэп-исполнитель также заявил, что устал от ее внимания. Позже журналистка пошутила над артистом.