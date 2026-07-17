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17:56, 17 июля 2026Россия

Россия ударила по сухогрузам Украины

МО: Российские военные поразили пять сухогрузов Украины
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России нанесла удар по пяти сухогрузам в портах Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские военнослужащие поразили четыре сухогруза в украинском порту Николаев в момент выгрузки грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще одно судно попало под удар в порту Южный Одесской области.

Атака, как отметили в Минобороны, осуществлялась ударными беспилотниками.

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю российские военные уничтожили пять украинских безэкипажных катеров. Помимо этого, удары наносились по 24 судам, используемых в интересах ВСУ. Среди них — 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

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