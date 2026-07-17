В Минобороны раскрыли подробности боестолкновений с ВСУ в Черном море

МО РФ: Российские военные за неделю уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Российские военные за неделю уничтожили пять украинских безэкипажных катеров. Подробности о боестолкновениях с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Черном море раскрыли в Министерстве обороны (МО).

«Силами Черноморского флота уничтожено пять безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные за неделю в результате групповых ударов поразили 24 морских судна, используемых в интересах ВСУ. Среди них — 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

В Минобороны также отчитались о нанесении поражения объектам инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Российская армия за неделю нанесла 19 групповых ударов по Украине. Атаки велись с применением высокоточного оружия большой дальности, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.