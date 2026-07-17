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12:26, 17 июля 2026Россия

Минобороны выпустило заявление о групповых ударах российских войск

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 19 групповых ударов по Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли 19 групповых ударов по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки велись при помощи высокоточного оружия большой дальности, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

Удары поразили объекты инфраструктуры портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. В оборонном ведомстве подчеркнули, что объекты использовались для хранения грузов военного назначения.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 июля дежурные системы ПВО сбили 243 дрона Вооруженных сил Украины. Налеты совершались в период с 20:00 16 июля до 8:00 17 июля по территориям 12 российских регионов.

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