Минобороны: Средства ПВО сбили 243 дрона ВСУ над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 243 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России в ночь на 17 июля. Подробности массированной атаки раскрыли в Министерстве обороны.

Налеты совершались в период с 20:00 16 июля до 8:00 17 июля по территориям 12 российских регионов — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, а также Краснодарского края, Ставропольского края и Республики Крым. Кроме того, дроны сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

Для ударов по России ВСУ применили беспилотники самолетного типа. «Они были перехвачены и уничтожены», — заверили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области. В частности, были поражены объекты, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.