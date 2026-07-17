Стало известно об угрозе пожизненного срока для солиста группы «Тараканы!»

Адвокат Жорин заявил, что солисту «Тараканы!» Спирину может грозить пожизненный срок

Адвокат Сергей Жорин заявил, что солисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в России, если будет доказана его вина. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам звездного адвоката, артисту может грозить срок за продажу своего паспорта и отправку средств от этого в поддержку Украины. Сама по себе продажа страниц документа классифицируется как умышленная порча, за что может последовать предупреждение или штраф до 300 рублей.

Однако тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного лишения свободы грозит гражданам РФ, чью финансовую помощь украинским военным могут квалифицировать как госизмену. Именно такую цель назвал Спирин, выкладывая информацию о своем аукционе.

Ранее солист группы «Тараканы!» начал продавать постранично свой паспорт. Стартовую цену для «лота» Спирин определил в 50 долларов.