Солист группы «Тараканы!» начал продавать постранично свой паспорт

Солист группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин заявил о продаже своего российского паспорта

Солист рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) продает постранично свой российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал RT.

Артист, который покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО), сообщил, что все полученные с аукциона деньги направит на поддержку Украины. Стартовую цену для «лота» Спирин определил в 50 долларов (около 3,8 тысячи рублей).

По словам Дмитрия, это «символичное прощание» с Россией, так как недавно он получил паспорт Аргентины, а из российского гражданства выйти не может из-за уголовного преследования на территории РФ.

Ранее экс-вокалиста «Тараканов» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Отмечается, что музыкант своевременно не предоставил сведения о своей деятельности.