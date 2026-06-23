Экс-вокалиста «Тараканов» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал экс-вокалиста группы «Тараканы!» Спирина за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал бывшего вокалиста группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом пишет РЕН ТВ.

Протокол был составлен за нарушение части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), сумма штрафа составила 50 тысяч рублей. Отмечается, что музыкант своевременно не предоставил сведения о своей деятельности.

О внесении Спирина в реестр иноагентов сообщалось в июне 2024 года. По данным Минюста, исполнитель выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил. Музыкант пытался оспорить статус, однако решение было оставлено без изменений.

В феврале 2025 года РИА Новости сообщило, что против Спирина возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Известно, что артист проживает за пределами России.