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21:07, 28 июня 2024Интернет и СМИ

Экс-ведущую «Вестей» и солиста «Тараканов» признали иноагентами

Экс-ведущая Курбангалеева и солист «Тараканов» Спирин признаны иноагентами
Дмитрий Спирин

Дмитрий Спирин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Минюст России признал иностранными агентами бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщается на сайте ведомства.

Как заявили в министерстве, проживающая за пределами России и работающая ведущей на предоставленной иноагентом площадке, Курбангалеева распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции (СВО) на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Также журналистка распространяла недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил России.

Так же проживающий за границей Спирин выступал против спецоперации, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее Вооруженных сил. Кроме того, музыкант давал интервью иноагентам и иностранными СМИ, а также участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Кроме того, в реестр иноагентов внесены политики Дарья Хейникен и Александр Шуршев, юрист и ученый Илья Шаблинский и политолог Константин Пахалюк.

26 июня Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву. Она обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма и публичном распространении ложной информации о Российской армии.

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      Марина Совина
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