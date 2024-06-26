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20:52, 26 июня 2024Силовые структуры

Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева заочно арестована на два месяца

В Москве заочно арестована экс-ведущая программы «Вести» Курбангалеева
Начало событий в новости Следствие потребовало заочно арестовать бывшую ведущую программы «Вести»

Кадр: «Россия 1»

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца экс-ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Курбангалеева обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») Уголовного кодекса РФ. Она объявлена в международный розыск.

Ранее Следственный комитет потребовал заочного ареста Курбангалеевой.

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      Анна Габай
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