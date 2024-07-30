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17:30, 30 июля 2024Силовые структуры

Арест бывшей ведущей программы «Вести» оставили без изменений

Мосгорсуд утвердил заочный арест экс-ведущей программы «Вести» Курбангалеевой
Начало событий в новости Экс-ведущая программы «Вести» Фарида Курбангалеева заочно арестована на два месяца

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил без изменений заочный арест бывшей ведущей программы «Вести» Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Апелляционную жалобу экс-ведущей оставили без удовлетворения.

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву в конце июня на два месяца. Она обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.

Женщина объявлена в международный розыск.

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