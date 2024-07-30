Арест бывшей ведущей программы «Вести» оставили без изменений

Московский городской суд оставил без изменений заочный арест бывшей ведущей программы «Вести» Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Апелляционную жалобу экс-ведущей оставили без удовлетворения.
Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву в конце июня на два месяца. Она обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.
Женщина объявлена в международный розыск.