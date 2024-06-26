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12:01, 26 июня 2024Силовые структуры

Следствие потребовало заочно арестовать бывшую ведущую программы «Вести»

СК требует заочного ареста бывшей ведущей программы «Вести» Курбангалеевой
Начало событий в новости Бывшую ведущую программы «Вести» объявили в розыск

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) требует заочного ареста бывшей ведущей программы «Вести» Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемой в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замоскворецкий суд Москвы.

Курбангалеевой предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. В настоящее время она проживает за пределами России.

Ранее российское МВД объявило экс-ведущую «Вестей» в розыск. По какой именно уголовной статье разыскивается женщина, не уточнялось.

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      Олеся Мицкевич
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