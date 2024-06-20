Бывшую ведущую программы «Вести» объявили в розыск

МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» Курбангалееву

МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это следует из базы розыска на сайте ведомства.

На сайте ведомства сказано, что женщина разыскивается по уголовной статье. При этом номер статьи не уточняется.

По информации ТАСС, Курбангалеева проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Ранее министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Михаила Забродского.

