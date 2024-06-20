Экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Забродского объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск экс-командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ

МВД России объявило в розыск бывшего командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаила Забродского. Это следует из базы розыска на сайте ведомства.

Забродского разыскивают по статье Уголовного кодекса России, подробности не сообщаются.

В 2022 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Забродского по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»). По версии следствия, с 18 по 19 июня 2022 года он вместе с другими украинскими военачальниками отдавал приказы об обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее сообщалось, что в Москве суд на десять лет заочно осудил депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).