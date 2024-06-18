Депутата Верховной Рады заочно осудили на 10 лет

В Москве суд на 10 лет заочно осудил депутата Верховной Рады Украины Гончаренко

В России объявили в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины

Начало событий в новости В России объявили в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Политик признан виновным по статьям о распространении военных фейков по мотивам политической ненависти, об оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия. Подробности заседания и детали материала дела пока не разглашаются.

28 апреля МВД России объявило в розыск Гончаренко. Политик был переобъявлен в розыск.