Депутата Верховной Рады заочно осудили на 10 лет

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.
Политик признан виновным по статьям о распространении военных фейков по мотивам политической ненависти, об оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия. Подробности заседания и детали материала дела пока не разглашаются.
28 апреля МВД России объявило в розыск Гончаренко. Политик был переобъявлен в розыск.