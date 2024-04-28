В России объявили в розыск депутатов Рады и экс-генпрокурора Украины

Депутат Рады Гончаренко и экс-генпрокурор Ярема объявлены МВД РФ в розыск

МВД России переобъявило в розыск по уголовной статье депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко и Владимира Парасюка, бывшего генпрокурора Украины Виталия Ярему (все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и других деятелей. Об этом передает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

В России также объявили в розыск украинского бизнесмена Сеяра Куршутова, активиста Геннадия Друзенко (оба внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и телеведущих Янину Соколову и Наталью Мосейчук ( обе включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). При этом не уточняется, по какой статье ведется розыск деятелей. В карточке Гончаренко отмечается, что он переобъявлен в розыск.

В особых приметах Куршутова указано, что он обладает российским гражданством. В розыск также переобъявлены Друзенко, Соколова и Мосейчук. Источник в правоохранительных органах уточнил в беседе с ТАСС отметили, что в отношении этих лиц возбуждены новые уголовные дела.

Ранее сообщалось, что украинских депутатов и экс-генпрокурора заочно осудят в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания в Мариуполе с участием главы СКР Александра Бастрыкина.