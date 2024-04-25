Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:12, 25 апреля 2024Силовые структуры

Украинских депутатов и экс-генпрокурора заочно осудят в России

Российский суд заочно приговорит бывшего генпрокурора Украины Ярему
Владимир Парасюк

Владимир Парасюк. Фото: Стрингер / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) направил в суд уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора Украины Виталия Яремы для вынесения ему заочного приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания в Мариуполе с участием главы СКР Александра Бастрыкина.

Для заочного осуждения также были переданы уголовные дела в отношении депутата Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и украинского бизнесмена Сияра Куршутова. Всех троих обвиняют в призывах к расправе над российскими государственными деятелями.

На совещании также обсуждалось уголовное дело в отношении украинского активиста, командира добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко, который призывал калечить российских военных, попавших в плен. Это дело направили в суд 10 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      В России утвердили новый стандарт лечения простуды. Из него убрали антибиотики

      Раскрыто число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

      Выпадение в России желтых осадков объяснили

      Лукашенко заявил о реальном риске для Белоруссии в связи с конфликтом на Украине

      В России заменят импортные аналоги в приборах машинного зрения и радиолокации

      Сотрудники зоопарка семь лет считали самку бегемота самцом

      Лукашенко заявил о создании Россией мощных резервов в зоне СВО

      Стало известно об отношениях неразведенного Брэда Питта с новой женщиной

      Украинских депутатов и экс-генпрокурора заочно осудят в России

      Россиянам стали отказывать в открытии счетов в Турции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше