Украинских депутатов и экс-генпрокурора заочно осудят в России

Российский суд заочно приговорит бывшего генпрокурора Украины Ярему

Следственный комитет России (СКР) направил в суд уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора Украины Виталия Яремы для вынесения ему заочного приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания в Мариуполе с участием главы СКР Александра Бастрыкина.

Для заочного осуждения также были переданы уголовные дела в отношении депутата Верховной рады Украины Алексей Гончаренко и украинского бизнесмена Сияра Куршутова. Всех троих обвиняют в призывах к расправе над российскими государственными деятелями.

На совещании также обсуждалось уголовное дело в отношении украинского активиста, командира добровольческого госпиталя Геннадия Друзенко, который призывал калечить российских военных, попавших в плен. Это дело направили в суд 10 апреля.