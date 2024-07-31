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12:09, 31 июля 2024Силовые структуры

Российский суд заочно приговорил украинскую актрису Курилец к пяти годам колонии

В Москве суд заочно приговорил украинскую актрису Курилец-Кметюк к 5 годам
Начало событий в новости Украинских депутатов и экс-генпрокурора заочно осудят в России

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве Басманный районный суд заочно приговорил украинскую актрису Андрианну Курилец-Кметюк (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к пяти годам лишения свободы за призывы к насилию над российскими офицерами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Украинка признана виновной по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижению человеческого достоинства. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью связанной с администрирование сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и интернетом, на срок два года. Сейчас актриса Курилец-Кметюк объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России направил в суд уголовное дело в отношении бывшего генпрокурора Украины Виталия Яремы (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) для вынесения ему заочного приговора.

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      Анна Габай
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