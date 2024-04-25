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10:57, 25 апреля 2024Силовые структуры

На бывших главу МИД Украины и спикера Рады возложили вину за обстрелы Донбасса

СК заочно обвинил экс-главу МИД Украины и экс-спикера Рады в обстрелах Донбасса
Павел Климкин

Павел Климкин. Фото: Olena Khudiakova / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим главе МИД Украины Павлу Климкину и спикеру Рады Владимиру Гройсману в преступлениях против мирных жителей Донбасса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства по итогам совещания в Мариуполе с участием главы СК Александра Бастрыкина.

Также к уголовной ответственности привлечен бывший министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Российские следователи возложили на украинских политиков вину за обстрелы мирных граждан. По данным СК, должностные лица, входящие в совет национальной безопасности и обороны Украины, поддержали решение о проведении так называемой антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, в результате которой пострадали 582 человека, в том числе 16 детей.

Следствие намерены принять меры к их розыску и аресту.

23 апреля сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил пулеметчика морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего матроса Глеба Стрышко к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима за применение в вооруженном конфликте запрещенных методов.

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      Любовь Ширижик
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