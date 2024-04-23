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15:10, 23 апреля 2024Силовые структуры

Украинского пулеметчика заочно приговорили к пожизненному лишению свободы

В ДНР суд заочно приговорил пулеметчика ВСУ к пожизненному лишению свободы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил пулеметчика морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего матроса Глеба Стрышко к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье о расправе 105 и 356 («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») УК РФ. С августа 2022 года Стрышко находится в международном розыске.

По версии следствия, в апреле 2022 года он был на боевой позиции в трехэтажном здании на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича и не менее трех раз выстрелил из автомата АК-74 в проходивших по прилегающей к строению улице двух мирных граждан. Травмы мужчин оказались летальными.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному сроку командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ подполковника Александра Кириленко за приказ расстрелять жителя Мариуполя.

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