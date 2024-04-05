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20:15, 5 апреля 2024Силовые структуры

Командира ВСУ приговорили к пожизненному сроку за расстрел жителя Мариуполя

В ДНР суд дал пожизненный срок офицеру ВСУ за приказ о расстреле мужчины

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к пожизненному сроку командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Александра Кириленко за приказ расстрелять жителя Мариуполя. Об этом в пятницу, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Офицер ВСУ признан виновным по статьям о подстрекательстве к убийству человека по мотивам ненависти и вражды, и о применении в вооруженном конфликте средств, запрещенных международным договором Российской Федерации. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, 4 марта 2022 года Кириленко в командном пункте батальона приказал своим подчиненным убить жителя Мариуполя так как решил, что мужчина может раскрыть расположение их боевых позиций. Тогда двое военнослужащих украинской армии доставили пострадавшего в расположение батальона, где дважды выстрелили в него из автоматов Калашникова (АКС74). Потерпевший скончался на месте.

Следствие уточняет, так как Кириленко находился за пределами Российской Федерации, 5 сентября 2022 года он был объявлен в международный розыск. 22 сентября Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес постановление о его заочном аресте. Правоохранительные органы принимают меры к розыску и экстрадиции фигуранта.

Ранее сообщалось, что в ДНР суд заочно приговорил к 28 годам лишения свободы командира роты огневой поддержки войсковой части А2777 ВСУ капитана Александра Николаенко за приказ расстрелять мирного жителя.

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      Анна Габай
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