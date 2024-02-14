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14:21, 14 февраля 2024Силовые структуры

Командир роты ВСУ приказал расстрелять жителя ДНР и заочно получил 28 лет

В ДНР заочно осудили на 28 лет командира роты ВСУ за приказ расстрелять мужчину

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 28 годам лишения свободы командира роты огневой поддержки войсковой части А2777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) капитана Александра Николаенко за приказ расстрелять мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военный признан виновным по части 4 статьи 33, части 2 статьи 105 («Подстрекательство к убийству человека, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы»), части 1 статьи 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») и части 4 статьи 33, части 2 статьи 167 («Подстрекательство к умышленному повреждению чужого имущества путем взрыва, повлекшее причинение значительного ущерба») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 28 марта 2022 года Николаенко на наблюдательном пункте в Мариуполе приказал подчиненному уничтожить автомобиль, который ехал в их сторону. В итоге тот 20 раз выстрелил из пулемета в машину. За рулем находился мужчина, он скончался.

Ранее стало известно, что в ДНР осудили на 28 лет военного ВСУ, расстрелявшего двух жителей Мариуполя.

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      Екатерина Кашурникова
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