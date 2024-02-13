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18:30, 13 февраля 2024Силовые структуры

Военный ВСУ получил 28 лет за расстрел двух мирных жителей Мариуполя

В ДНР осудили на 28 лет военного ВСУ, расстрелявшего двух жителей Мариуполя

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Донецкой народной республике (ДНР) суд приговорил к 28 годам лишения свободы военнослужащего 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Каирского за убийство мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по пунктам «а,в,л», части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, по мотивам ненависти в отношении социальной группы») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в середине марта 2022 года на контрольно-пропускном пункте металлургического комбината в Мариуполе украинские военные задержали двух безоружных граждан. Они проверили их документы и в наручниках отвели в подвал комбината. Вскоре туда спустился Каирский. Он расстрелял мужчин из автомата, посчитав, что они якобы занимаются разведкой в пользу войск ДНР и Вооруженных сил России и совершают диверсии против ВСУ.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил командира самоходной артиллерийской батареи ВСУ старшего лейтенанта Сергея Палийчука к 28 годам колонии строгого режима за приказ открыть огонь по гражданской инфраструктуре.

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      Екатерина Кашурникова
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