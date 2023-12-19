Украинского военного приговорили к 28 годам колонии за приказ открыть огонь

В ДНР суд приговорил военного к 28 годам колонии за приказ открыть огонь

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил командира самоходной артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) старшего лейтенанта Сергея Палийчука к 28 годам колонии строгого режима за приказ открыть огонь по гражданской инфраструктуре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП) России.

Мужчина признан виновным по четырем статьям, среди которых 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») и 167 («Умышленное повреждение чужого имущества») УК РФ. Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, с 24 февраля по 10 марта 2022 года с боевых позиций между населенными пунктами Гнутово и Лебединское, а также на территории машиностроительного завода «Азовмаш» по приказу Палийчука шел массовый обстрел гражданской инфраструктуры. В результате этого пострадали люди и были частично разрушены гражданские объекты.

Ранее в ДНР суд приговорил двух военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ к 13 годам колонии строгого режима за обстрел из миномета жилых домов.