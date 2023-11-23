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16:55, 23 ноября 2023Силовые структуры

Украинских военных приговорили к 13 годам колонии за обстрел домов

В ДНР суд приговорил к 13 годам двух украинских военных за обстрел домов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил двух военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 13 годам колонии строгого режима за обстрел из миномета жилых домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

28-летнего Максима Полегенько и 32-летнего Станислава Войтока признали виновными по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2019 года Полегенько и Войток вместе с другими военными были на боевой позиции около села Павлополь Волновахского района. Выполняя приказы командира, они обстреляли из миномета жилые дома мирного населения сел Октябрь и Коминтерново. В результате повреждения получили не менее 14 домов, во дворе одного из них пострадала женщина.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам колонии строгого режима 23-летнего командира инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты ВСУ Олега Завалецкого.

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      Варвара Митина
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