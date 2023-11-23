Украинских военных приговорили к 13 годам колонии за обстрел домов
Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил двух военнослужащих 36 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 13 годам колонии строгого режима за обстрел из миномета жилых домов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
28-летнего Максима Полегенько и 32-летнего Станислава Войтока признали виновными по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.
По версии следствия, с августа по сентябрь 2019 года Полегенько и Войток вместе с другими военными были на боевой позиции около села Павлополь Волновахского района. Выполняя приказы командира, они обстреляли из миномета жилые дома мирного населения сел Октябрь и Коминтерново. В результате повреждения получили не менее 14 домов, во дворе одного из них пострадала женщина.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам колонии строгого режима 23-летнего командира инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты ВСУ Олега Завалецкого.