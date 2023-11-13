Командира взвода ВСУ приговорили к 30 годам колонии за расстрел мирных жителей

В ДНР суд приговорил украинского военного к 30 годам за расстрел мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 30 годам колонии строгого режима 23-летнего командира инженерно-саперного взвода батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Завалецкого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Завалецкого признали виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с военнопленным и гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, с марта по апрель 2022 года военный был на боевой позиции в Мариупольском высшем металлургическом профессиональном училище, где по команде командира расстрелял ранее задержанных пятерых мирных граждан и одного раненого военнопленного.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам лишения свободы украинского военнослужащего Виталия Матвиенко, расстрелявшего шесть мирных жителей Мариуполя и совершившего покушение еще на четырех.

