Фельдшер ВСУ получил 30 лет колонии за расстрел машин с мирными жителями

Суд в ДНР дал 30 лет колонии военному ВСУ, расстрелявшему шесть мирных жителей

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 30 годам лишения свободы украинского военнослужащего Виталия Матвиенко, расстрелявшего шесть мирных жителей Мариуполя и совершившего покушение еще на четырех. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденного признали виновным в убийстве более двух лиц, совершенном организованной группой из политической и идеологической ненависти, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

В суде установлено, что 29 марта 37-летний фельдшер медицинского пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с другими украинскими военными по приказу командира расстрелял из автомата гражданский автомобиль в Мариуполе. Позже, 31 марта, он совершил те же действия в отношении движущейся колонны из трех гражданских машин.