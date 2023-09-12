Собчак пошутила над Моргенштерном после его обращения к ней

Собчак пошутила над Моргенштерном после его согласия на «интервью-реванш»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр иноагентов) после того, как он согласился дать ей «интервью-реванш» с несколькими условиями относительно этой беседы. Обращение к музыканту она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Собчак поиронизировала над рэпером, назвав его грозным. Она добавила, что готова выслушать, на каких условиях он даст интервью. При этом телеведущая пошутила, что откажется в случае, если Моргенштерн предложит включить во время беседы его новый трек, чтобы она «окончательно отупела и не смогла сформулировать ни одного вопроса».

«Ладно, не ссы, так и быть, возьму у тебя интервью. Хотя бы просто ради этого триптиха по нисходящей: [Алексей] Панин, Стас "Ай, Как Просто!" (предыдущие герои интервью Собчак — прим. "Ленты.ру"), Моргенштерн. Кстати, триптих — это не болезнь, погугли, это другое. Так вот, выдвигай свои условия, жду тебя на нашем месте: Москва, Балашиха, промзона. Мой человечек подскочит», — заключила она.

Моргенштерн заявил, что готов дать Собчак повторное интервью после того, как журналистка критически высказалась о его клипе на трек «Черный русский». Рэп-исполнитель также заявил, что устал от ее внимания.

В октябре Моргенштерн раскрыл изнанку интервью с Собчак, которое вышло осенью 2021 года. Он заверил, что телеведущая умеет профессионально «насиловать мозг». Вместе с тем рэпер заявил, что в команде Собчак есть квалифицированный психолог-журналист, который в ходе интервью дает ей подсказки по микронаушнику.

Журналистка, комментируя слова Моргенштерна, пригласила его на новое интервью. Собчак подчеркнула, что готова записать беседу без своей команды.