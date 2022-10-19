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20:38, 19 октября 2022Интернет и СМИ

Моргенштерн обвинил Собчак в «мразотности» и раскрыл ее методы работы

Моргенштерн заявил, что психолог по наушнику дает подсказки Собчак в ходе интервью

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) раскрыл отношение к журналистке Ксении Собчак. В интервью, опубликованном на YouTube-канале шоу «Вписка», артист обвинил ее в «мразотности», а также рассказал о ее методах работы.

Моргенштерн заявил, что Собчак умеет профессионально «насиловать мозг». За этим, по словам рэпера, стоит работа множества специалистов. Музыкант заявил, что в команде Собчак есть квалифицированный «психолог-журналист», который в ходе бесед с гостями по микронаушнику дает подсказки журналистке, как вести себя с собеседниками.

«То есть он сидит в другой комнате, слушает все, что я говорю, и говорит: "Так, а вот сейчас мы плавненько выводим на эту тему и подкапываем здесь". Даже то, что она такая мразь, — это не ее заслуга, это заслуга ее команды», — сказал артист.

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Моргенштерн добавил, что Собчак задавала ему вопросы о Дне Победы, из-за ответов на которые рэпер впоследствии подвергся резкой критике, в день его свадьбы, когда он очень волновался. «Это супернизко с точки зрения человечности, но это суперкруто с точки зрения журналистики и мразотности. Но я не знаю, что ей важнее, быть человеком или журналистом», — рассудил он.

По мнению Моргенштерна, Собчак повлияла на то, что он теперь «не может вернуться» в Россию. Помимо того, он счел, что из-за ведущей многие другие люди также столкнулись с проблемами. Вместе с тем рэпер заявил, что не жалеет об интервью, и назвал его отличным опытом.

Моргенштерн в интервью Собчак, которое вышло осенью 2021 года, признался, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. Слова артиста раскритиковали в Госдуме. Представители движения «Ветераны России» заявили, что пожалуются на рэпера в Следственный комитет России (СКР). Артиста также призвал наказать бывший глава ЛДПР Владимир Жириновский. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении певца. Моргенштерн извинился за свои высказывания и заверил, что они были вырваны из контекста.

Позже Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле запрещенными веществами в интернете, вследствие чего артист покинул Россию. В мае текущего года Минюст внес его в реестр физлиц-иноагентов.

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Маргарита Щигарева
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