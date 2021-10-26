Моргенштерн объяснил свои слова про бессмысленность Дня Победы

Моргенштерн объяснил свои слова про День Победы и извинился перед теми, кого они задели

Рэпер Моргенштерн в Instagram-сторис объяснил свои слова про бессмысленность празднования Дня Победы и извинился перед теми, кого могли задеть его высказывания.

«Я хочу принести извинения перед всеми, кого могли задеть мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста», — написал музыкант.

Моргенштерн напомнил, что в своем интервью Ксении Собчак он говорил не только о том, что на празднование Дня Победы тратится слишком много денег, но и желал своей стране новых достижений в технологиях и покорении космоса. По словам хип-хоп-артиста, многие СМИ проигнорировали эти слова, оставив лишь цитату про то, что россиянам нечем гордиться, кроме победы, которая случилась почти век назад.

«А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью», — заявил Моргенштерн.

Ранее стало известно, что «Ветераны России» пожалуются на Моргенштерна в Следственный комитет и Генпрокуратуру из-за слов про День Победы. Председатель движения Ильдар Резяпов считает, что «здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия».