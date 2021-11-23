Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в интернете. Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале.

«Блогер Моргенштерн торгует наркотиками по сути дела в социальных сетях. А мы тут сидим, абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, и права человека нарушать нельзя», — заявил Бастрыкин.

Как сообщает Telegram-канал NEWS.ru, адвокат музыканта Сергей Жорин признался, что слова председателя СК вызвали у него недоумение. «Что мы об этом думаем и как будем реагировать, имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича», — сказал он.

19 ноября стало известно, что творчество Моргенштерна снова изучат на наличие в нем пропаганды наркотиков. Хип-хоп-артиста проверят по части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических веществ»). Предметом экспертизы Следственного комитета России (СКР) стало видео на песню Раblо. Также будут изучены соцсети членов съемочной команды Моргенштерна: рекламщика Артема Клюшина, который занимался распространением клипов музыканта в интернете, и оператора Александра Романова.