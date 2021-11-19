Моргенштерна и его команду снова проверят на пропаганду наркотиков

Творчество российского рэпера Моргенштерна снова изучат на наличие в нем пропаганды наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хип-хоп-артиста проверят по части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических веществ»). Предметом экспертизы Следственного комитета России (СКР) стало видео на песню Раblо. Также будут изучены соцсети членов съемочной команды Моргенштерна: рекламщика Артема Клюшина, который занимался распространением клипов музыканта в интернете, и оператора Александра Романова.

На данным момент в СКР установили, что творчество Моргенштерна «пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, пропаганду наркотиков». В сообщении СКР отдельно отмечается, что целевая аудитория музыканта состоит из лиц несовершеннолетнего возраста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Летом этого года Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении его клипов на композиции «Розовое вино 2» и Family. Исполнителя признали виновным по части 1 статьи 6.13 («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств») КоАП РФ. Зюзинский районный суд Москвы обязал артиста выплатить административный штраф в размере 100 тысяч рублей.