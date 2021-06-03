Суд признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал российского рэпера Моргенштерна (полное имя — Алишер Моргенштерн) на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Суд признал хип-хоп артиста виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Исполнителю грозил штраф до миллиона рублей.

По информации Telegram-канала Zvezdanews, исполнитель заявил, что собирается обжаловать штраф.

24 мая стало известно, что полиция обнаружила в двух клипах российского рэпера Моргенштерна пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении песен «Розовое вино 2» и Family. В заключении говорится, что «коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».