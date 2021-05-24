Полиция обнаружила в клипах Моргенштерна пропаганду наркотиков

Полиция обнаружила в двух клипах российского рэпера Моргенштерна пропаганду наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что экспертиза проводилась в отношении песен «Розовое вино 2» и Family. В заключении говорится, что «коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».

В столичном ГУ МВД отметили, что клипы направлены на «формирование у адресата позитивного эмоционально-смыслового отношения к наркотикам за счет создания привлекательных образов героев», которые употребляют запрещенные вещества.

В апреле стало известно о возбуждении административного дела в отношении Моргенштерна. Тогда отмечалось, что музыканту грозит штраф до одного миллиона рублей. Адвокат Сергей Жорин заявил, что его подзащитный отказался признать вину в пропаганде наркотиков и суд вынужден будет очень подробно ознакомиться с творчеством Моргенштерна.