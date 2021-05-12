Концерт Моргенштерна отменили после жалоб родительских организаций

Концерт рэпера Моргенштерна в Санкт-Петербурге отменили после жалоб родительских организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление было запланировано на 16 мая. О его отмене заявила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Их [родительские организации] беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем», — отметила Мизулина. По ее словам, организации направили множество обращений как властям, так и организаторам мероприятия.

В апреле против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков. Это было связано с выходом клипов «Розовое вино-2» и Family. Музыкант, которому теперь грозит штраф до миллиона рублей, пошутил, что суду и экспертам предстоит послушать «очень много отличной музыки».

Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что его подзащитный отказался признать вину в пропаганде наркотиков и суд вынужден будет очень подробно ознакомиться с творчеством Моргенштерна.