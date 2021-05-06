Директор Моргенштерна прокомментировал слухи об отправке рэпера в армию

Концертный директор рэпера Моргенштерна в беседе с 5-tv.ru заявил, что команда артиста пока не принимает никакие новые заявки на мероприятия. Так менеджер прокомментировал слухи об отправке музыканта в армию.

«Пока все на стопе», — добавил собеседник канала.

Как отмечает 5-tv.ru, слухи об отправке Моргенштерна в армию возникли на фоне публикаций издания PeopleTalk, 4 и 5 мая разместившего видеозаписи, на которых запечатлен похожий на артиста мужчина. В первом ролике виден сидящий на стуле призывник, которому бреют голову, и, как пишет PeopleTalk, он имеет внешнее сходство с Моргенштерном, хотя на кадрах разобрать какие-либо детали невозможно. На втором видео, снятом якобы на построении, запечатлены военнослужащие в зимнем обмундировании — теплой форме и шапках. Это нетипичное для начала мая обстоятельство: в последние годы в воинских частях и учреждениях Московского региона переход на летнюю форму одежды осуществляется, как правило, в первой половине апреля.

В PeopleTalk между тем допускают, что размещенные редакцией кадры могут на самом деле быть съемками клипа или какого-либо проекта для YouTube. Вместе с тем отмечается, что в Instagram-аккаунте Моргенштерна уже несколько дней нет никаких обновлений.