Украина объявила Моргенштерна угрозой национальной безопасности

Российскому рэперу Алишеру Валееву, известному как Моргенштерн, запретили въезд на Украину. Информация об этом появилась в четверг, 29 апреля, на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики страны.

Артиста внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Конкретные причины и сроки запрета на посещение страны ведомство не указало. На данный момент список включает 181 человека.

Ранее в апреле Моргенштерн признался, что боится ехать на Украину, где у него запланированы три концерта в Киеве, Запорожье и Харькове. Он предположил, что выступления будут отменены, как и у большинства артистов. Рэпер заявил, что «особенно страшно после истории с Одессой». В 2019 году в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 12 человек, из-за чего на Украине объявили национальный траур. Вскоре после этих событий Моргенштерн приехал в Одессу с концертом. Во время выступления он назвал траур показухой, а также поинтересовался, почему в городе нет пожарных проверок.

Украинский Минкульт создал черный список российских деятелей культуры в 2015 году. В него вошли, в частности, Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Правительство Украины также запретило показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, а также сериалов, созданных после 2014 года.