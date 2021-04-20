Российский рэпер Моргенштерн побоялся ехать на Украину. Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram.

Летом у музыканта запланированы три концерта в Киеве, Запорожье и Харькове, однако он предположил, что эти мероприятия будут отменены. «Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать», — заявил артист.

В 2019 году в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибли 12 человек, из-за чего на Украине объявили национальный траур. Вскоре Моргенштерн приехал в Одессу с концертом. Во время выступления он назвал траур «показухой», а также поинтересовался, почему в городе нет пожарных проверок.