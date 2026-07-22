Раскрыты ключевые составляющие здорового долголетия

Онколог Эмануэль назвал социальную активность залогом здорового долголетия

Онколог Иезекииль Эмануэль назвал ключевые составляющие здорового долголетия. Их доктор раскрыл в разговоре с Fox News.

Прежде всего врач назвал залогом долгой жизни социальную активность. По его словам, масштабное исследование с участием трех миллионов человек показало, что длительная социальная изоляция по степени влияния на здоровье равносильна выкуриванию 15 сигарет в день. «У одиноких людей, у которых нет друзей или которые редко с ними встречаются, риск умереть в ближайшие несколько лет гораздо выше», — подчеркнул онколог.

Еще одно важное правило здорового долголетия заключается в том, чтобы избегать очевидно опасных занятий. В качестве примера Эмануэль привел восхождение на Эверест, бейсджампинг, курение и вейпинг.

Онколог добавил, что прожить дольше и снизить риск заболеваний помогут поддержание умственной активности с помощью обучения новому, ограничение употребления обработанных и сладких продуктов и напитков, умеренные физические нагрузки и полноценный сон.

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