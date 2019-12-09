Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12

Число погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 12. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили еще два тела. При этом из 30 пострадавших в больницах Одессы остаются 9 человек. В ведомстве напомнили, что 7 декабря в одном из медучреждений от травм, полученных во время ликвидации последствий пожара, скончался спасатель. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы на месте происшествия продолжаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура по жертвам пожара. «Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — заявил глава государства.

Пожар начался в среду, 4 декабря, в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова. В нем располагались Институт морской биологии, филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Источник огня находился в помещениях колледжа на третьем этаже. Причина произошедшего официально не названа, начато досудебное расследование, установлены два подозреваемых.

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