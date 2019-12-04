Опубликовано видео с места крупного пожара в Одессе

Новости Думская / YouTube

В Одессе загорелось историческое здание, которое занимают несколько учебных заведений и фирм. Видеозапись с места происшествия опубликовала местная газета «Думская» на своем YouTube-канале.

Пожар начался в среду, 4 декабря, в шестиэтажном здании 1914 года постройки, известном как доходный дом Асвадурова.

По предварительным данным, пострадали как минимум 10 человек, в городском совете сообщили, что госпитализированы уже двое, но число может вырасти. Очевидцы сообщают, что люди прыгают из окон пятого и четвертого этажей, спасаясь от огня.

Сотрудники Института морской биологии, расположенного в здании, говорят, что внутри могли остаться их коллеги и студенты. «Все произошло внезапно, пошел черный чадный дым», — утверждают они. Помимо института, в здании также располагается филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Пожар начался в помещениях колледжа на третьем этаже. По данным на 13:15 мск, площадь распространения огня составляет свыше двух тысяч квадратных метров, специалисты не исключают возможность обрушения кровли.

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