На Украине взорвались военные склады

На военных складах в Винницкой области Украины произошло несколько взрывов, информацию об этом подтвердили телеканалу «Громадьске» в Минобороны страны.

«Пострадавших нет, сейчас там работают все службы», — сказали в ведомстве и уточнили, что было четыре взрыва.

Очевидцы сообщили изданию, что на территории арсенала после взрывов загорелся лес.

Склады в Калиновке Винницкой области уже взрывались осенью 2017 года. Возникшие после детонации снарядов пожары тушили два дня, украинская армия в результате ЧП потеряла 32 тысячи тонн боеприпасов, ущерб составил 800 миллионов долларов.

Тогда Генпрокуратура Украины заявила, что взрывы могли стать результатом диверсии России. Виктор Муженко, тогдашний глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщал, что незадолго до пожаров и после видел над горящими складами подозрительные космические аппараты.

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